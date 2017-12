A San Pelino va in scena Lo Scrigno Dei Ricordi, serata commemorativa per i giovani scomparsi nel 2017

San Pelino. L’omaggio della parrocchia di San Michele ai tre giovani della comunità sanpelinese scomparsi prematuramente nel 2017. Domani, alle 18 don Antonio Allegritti celebrerà una messa in suffragio di Antonio Fracassi, Luca Bielli e Vanni Frigioni i tre ragazzi della frazione avezzanese scomparsi nei mesi scorsi. Al termine della funzione si svolgerà una cerimonia presentata da Luca Di Nicola, durante la quale verrà mostrato alla comunità un album di cartoline raffiguranti i luoghi e gli angoli più suggestivi del borgo di San Pelino fotografati da Lorenzo Vicari. Il fotografo è autore dell’iniziativa commemorativa e di beneficenza insieme al parroco Don Antonio. “Le foto di San Pelino, sia del passato che gli scatti più attuali vogliono essere uno scrigno dei ricordi di questa comunità – dichiara Don Antonio – è anche attraverso queste cartoline realizzate da Lorenzo Vicari infatti, che vogliamo ricordare la storia del paese e in particolare fare memoria dei tre giovani la cui scomparsa ha profondamente segnato la nostra frazione in questo 2017 che volge al termine. Uno speciale ringraziamento va a Luca Di Nicola, professionista doc e animo sensibile e generoso”. Il ricavato dalla vendita delle cartoline sarà interamente devoluto in beneficienza alle famiglie bisognose della comunità. Dopo la presentazione dell’album di cartoline, i quattro cori parrocchiali e un coro di bambini, costituitosi appositamente per l’occasione, eseguiranno un concerto natalizio.