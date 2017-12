L’azienda agricola di Avezzano Terra e Sole approda a Eataly con la passata di pomodoro di ‘Nonna Rosaria’

Avezzano. L’azienda agricola “Terra e Sole”, con sede nel cuore dell’altopiano del Fucino, dal 2 gennaio sarà presente a Roma in una delle catene enogastronomiche del made in Italy più importanti al mondo: EATALY. Un’occasione importante che permetterà di far conoscere e apprezzare le eccellenze del nostro territorio. “Seguiamo con passione e attenzione ciascuna fase del processo di coltivazione dei nostri prodotti”. Questa è la filosofia dell’azienda agricola abruzzese guidata dal giovane imprenditore Nicola Di Renzo: “La passata di pomodoro ‘Nonna Rosaria’ nasce nell’altopiano del Fucino da un’attenta e meticolosa cura del processo di coltivazione e lavorazione. Il pomodoro è biologico, il che vuol dire non solo che è stato coltivato senza alcun utilizzo di concimi chimici, pesticidi, insetticidi, ma anche facendo attenzione alla fertilità naturale della terra. Oltre la passata di pomodoro porteremo a Eataly anche la patata del Fucino IGP e le cipolle. Tutti prodotti biologici, garanzia di genuinità e qualità”.