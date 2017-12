Pubblicato il bando per i Lavori di riqualificazione di Piazza Torlonia, Presutti: tipico giardino all’italiana

Avezzano. Pubblicato il bando di gara, mediante procedura aperta, per i “Lavori di riqualificazione di Piazza Torlonia”. L’appalto di esecuzione dei lavori riguarda il rifacimento dell’impianto di irrigazione, la sostituzione delle siepi e la rigenerazione dei manti erbosi. L’importo totale a base d’asta è 240.337,67 euro suddiviso in 233.440,34 euro (soggetti a ribasso di cui per costi della manodopera 62.513,91) e 6.897,28 euro per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

“Abbiamo ricevuto il nulla osta da parte della Soprintendenza», commenta l’assessore all’ambiente, Crescenzo Presutti, “per intervenire anche sulla fontana che finora ha funzionato con acqua potabile. Il nuovo impianto di irrigazione, che coprirà capillarmente tutta la piazza, prevede anche la realizzazione di nuove vasche di accumulo interrate, in tal modo la fontana potrà avere la ‘sua’ acqua 24 ore su 24. Sarà anche illuminata. La nuova piazza Torlonia sarà un giardino tipico all’italiana, con tanti alberi ma anche piccoli arbusti di rose. Per il lavoro complessivo, oltre a questo bando, ne sono già stati fatti due: con uno abbiamo affidato i lavori per gli abbattimenti e le potature, in linea con le relazioni tecniche di due agronomi che hanno studiato lo stato di salute delle piante, con un altro stiamo provvedendo alla nuova piantumazione. Non solo degli alberi che abbiamo tagliato a seguito della relazione ma anche di quelli tagliati negli anni passati, di cui sono rimasti solo dei ceppi abbandonati. Il progetto è stato elaborato dal nostro Settore e quindi non ha comportato spese”.

La durata dell’appalto è di 120 giorni. Non c’è un limite al numero di operatori che sono invitati a presentare un’offerta. L’apertura delle offerte è prevista per martedì 23 gennaio 2018, alle 10, nella sede del Comune di Avezzano, in piazza della Repubblica. Il bando è stato pubblicato dal Settore IV Centrale Unica di Committenza a guida dell’architetto Sergio Pepe. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Massimo De Sanctis.Il progetto prevede anche un primo intervento di sistemazione del parco giochi che verrà interessato anche da un successivo intervento.

“La riqualificazione di piazza Torlonia si inserisce in un piano ampio non solo di ristrutturazione ambientale ma anche di riqualificazione urbana”, commenta il sindaco Gabriele De Angelis, “che comprende anche altre aree della città, da quelle più frequentate, proprio come piazza Torlonia, fino a quelle più periferiche. Dunque una città non solo più bella ma anche più vivibile e maggiormente attrattiva”.

La modulistica è scaricabile al link:

https://trasparenza.comune.ave zzano.aq.it/archivio11_bandi- di-gara_0_335880_0_1.html