Cambio al vertice del commissariato di Avezzano. Il vice questore Gennaccaro lascia, arriva Ippoliti

Avezzano. Il vice questore aggiunto Paolo Gennaccaro lascia il commissariato di Avezzano. Da lunedì 8 gennaio assumerà la direzione del commissariato di Sora. Ieri il vice questore aggiunto ha salutato in Comune il sindaco Gabriele De Angelis. «Ho apprezzato molto il lavoro svolto dal dirigente Gennaccaro, poliziotto molto serio e competente che ha dimostrato nei confronti dell’amministrazione sempre grande disponibilità», il commento del primo cittadino di Avezzano, «ricordo incisive azioni a contrasto della criminalità locale e importanti indagini che hanno portato anche a misure di prevenzione patrimoniali».

Il dirigente di polizia, originario del Teramano, in circa tre anni e mezzo, si è distinto in diverse operazioni che hanno lasciato il segno nel territorio. Si pensi all’arresto in poche ore di un 33enne dopo che aveva abbandonato l’auto con cui aveva investito e ucciso un quindicenne sulla strada di Celano oppure all’arresto dei responsabili di numerose rapine ai danni soprattutto delle tabaccherie, che terrorizzarono la città. In una, in particolare, uno dei banditi puntò la pistola in testa a un bambino. Diverse le operazioni antidroga coordinate oltre a quelle di controllo degli stranieri. Al posto di Gennaccaro, alla dirigenza del commissariato di Avezzano, arriva dalla Questura dell’Aquila, il vice questore aggiunto, Giancarlo Ippoliti, attualmente dirigente dell’Ufficio Immigrazione, originario di San Benedetto dei Marsi.