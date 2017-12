Rinviata a causa della neve l’escursione nelle grotte del Latte. Confermata la festa d’inaugurazione

Avezzano. Gli eventi di inaugurazione del progetto “Le grotte palentine e la via del latte” hanno dovuto subire un taglio sensibile a causa della neve caduta in questi giorni. Resta ad ogni modo confermato l’evento serale del 30 dicembre per condividere idee e progetti, e festeggiare l’avvio del progetto. Del programma iniziale restano confermate la cena e la festa inaugurale in programma a partire dalle 20 durante la quale avremo occasione per illustrare un po’ il progetto e condividere un momento di partecipazione, scambio di idee e progettualità.