Avezzano. Dal 12 gennaio 2018 Prontobus offre 6 nuovi orari da Avezzano Terminal Bus per Roma Tiburtina e 6 nuovi orari da Roma Tiburtina per Avezzano. Da oggi sono in vendita i carnet che daranno la possibilità di acquistare biglietti a prezzi scontati oltre a 300 posti a 1 euro. In questo modo raggiungere la capitale per i marsicani sarà ancora più facile e veloce.