Trovato accordo al Gal Terre Aquilane, nuovo presidente Carlo Rossi. Passo indietro di Carlini e Di Micco

Avezzano. Si è riunita (ieri pomeriggio), in un clima di ritrovata unità e grande entusiasmo, l’assemblea dei soci del Gal Terre Aquilane con la partecipazione di 30 su 42 soci, rappresentanti ben oltre il 91 per cento del capitale sociale, sotto la direzione di Fernando Capone e Augusto Cicchinelli su indicazione dell’assemblea. Dopo le paradossali vicende dei giorni scorsi, i soci tra loro hanno trovato un accordo “avviando”, come riferito in una nota, “in autonomia e senza alcun coinvolgimento politico, una fase di dialogo e di distensione, oltre che di riflessione, per cercare a tutti i costi una soluzione che evitasse la perdita dell’importante finanziamento regionale assegnato che avrebbe causato grave danno al territorio marsicano: un lavoro intenso che ha visto coinvolti soci importanti del Gal Terre Aquilane come Fernando Capone, Roberto D’Amico, Roberto D’Agostino, Augusto Cicchinelli, Nino Garofali, Francesco D’Amore che hanno consultato anche numerose organizzazioni professionali come Coldiretti, Cia, ConfCommercio, Cpagri, Confartigianato, Confesercenti, Cna, Coop. di Garanzia Abruzzo oltre agli enti pubblici territoriali”.

“Un lavoro intenso”, si legge nella nota, “che ha visto da una parte la posizione determinante della Comunità Montana Montagna Marsicana che ha condiviso, senza problemi e senza condizionamenti, il lavoro svolto dai soci per addivenire ad un nuovo assetto societario dall’altra anche il grande senso di responsabilità di tutti gli amministratori, dell’una e dell’altra parte, del GAL Terre aquilane che si sono dimessi dagli incarichi, a partire dai due Presidenti (Di Micco e Carlini), consentendo così ai soci di poter ripartire da zero con un nuovo CdA. Nel corso dell’assemblea è stata data lettura di un messaggio mail inviato da Rocco Di Micco in qualità di Presidente che ha gestito la fase del bando Leader, il quale ha incoraggiato il nuovo CdA a proseguire nell’azione di sviluppo territoriale: l’assemblea ha a sua volta proceduto a ringraziare l’operato del CdA uscente al 16 luglio 2017. L’assemblea”, continua la nota, “ha così eletto un nuovo CdA di 7 membri nella totale unanimità cercando di scegliere le persone migliori e più competenti ed anzi anche con una ritrovata concordia sui programmi e le azioni successive stabilendo anche di verificare l’operato del nuovo organo alla data dell’approvazione del prossimo bilancio”.

Il nuovo assetto sociale è composto da Carlo Rossi – Presidente : è stato voluto e condiviso da tutti per la sua competenza e professionalità: Carlo Rossi, con esperienza nella pubblica amministrazione, da sempre impegnato ed apprezzato nel mondo delle associazioni professionali, già Presidente del GAL Marsica srl, già vice-Presidente del GAL Gran Sasso velino, Consigliere d’Amministrazione del GAL Terre Aquilane fino alla scadenza del 16 luglio 2017, insomma la persona giusta al posto giusto; Francesco Sciarretta – Vice-Presidente: persona di indubbia caratura morale, ex-assessore regionale all’agricoltura, profondo conoscitore del mondo Leader e dei suoi meccanismi, già amministratore locale e exPresidente del Consorzio di Bonifica dove ora è membro del Consiglio; Maria Di Genova: Vice-Sindaco di San Benedetto dei Marsi e resp. amministrativa Comune di Cansitro, già membro uscente al 16 luglio del CdA del GAL Terre Aquilane; Eleonora Pensa: Vice-Sindaco di Cappadocia – profonda conoscitrice dello sviluppo locale essendosi impegnata, tra l’altro, nel Patto territoriale Marsica; Di Salvatore Roberto: giovane avvocato marsicano impegnato e conosciuto nel mondo delle imprese e del credito; Cotardo Paolo: socio del GAL ed imprenditore nel settore dei servizi, impegnato nel sociale ; Marcello Gallese imprenditore e consulente marsicano nel settore delle nuove tecnologie.

L’assemblea ha provveduto anche alla revoca delle delibere assunte negli ultimi 5 mesi riguardanti le nomine dei vari CdA oggi superati nonché la rinuncia di ogni ricorso all’arbitrato da parte di tutti i soci. “Auspico ora – ha dichiarato il neo-presidente Carlo Rossi – che la ritrovata unità tra tutti i soci rimetta al centro unicamente gli interessi del territorio. Lavoreremo da subito per sottoscrivere la convenzione con la Regione Abruzzo, per la quale ho ricevuto già delega dall’assemblea, ed avviare tutte le azioni necessarie per l’attuazione del progetto Leader. Ringrazio tutti i soci per la fiducia accordata – ha concluso Rossi – ed anche a nome del nuovo CdA assicuro il massimo impegno affinché da queste importanti risorse del PSR si possano trarre i maggiori benefici per la nostra Marsica, chiamando fin da subito ad una concreta collaborazione tutti i Sindaci e le Istituzioni del territorio.”