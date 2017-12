Collarmele approva il bilancio, Mostacci: niente Tasi per tutti gli immobili e abbattimento Tari

Collarmele. Domani alle 15, nella sala Eduardo De Filippo, si terrà seduta del consiglio comunale. Si porterà all’attenzione dell’assise il bilancio previsionale 2018/2020. Nel bilancio si conferma per il triennio la disapplicazione della Tasi per tutti gli immobili, Imu seconda casa al minimo di legge, confermati anche gli abbattimenti della Tari introdotti nei due anni precedenti. Largo spazio alle opere pubbliche come da programma triennale già approvato in giunta. “Non ricordiamo a memoria un’approvazione del bilancio di previsione entro i termini naturali”, ha commentato il sindaco Antonio Mostacci, “era un nostro obiettivo che abbiamo raggiunto anche grazie alla disponibilità e abnegazione dell’ufficio ragioneria e degli altri dipendenti che hanno collaborato fattivamente al raggiungimento di questo risultato. Con l’approvazione del bilancio entro il 31/12 evitiamo l’esercizio provvisorio e le somme stanziate saranno tutte immediatamente disponibili”.