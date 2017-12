Disagi, ghiaccio e neve sul manto stradale di A24 e A25, automobilisti infuriati: è la più cara d’Italia

Avezzano. Le nevicate delle prime ore del mattino non hanno risparmiato neanche l’A24 e A25. Da Torano a Carsoli e poi fino a Pescina l’autostrada è ricoperta da una coltre bianca. Particolari difficoltà si sono verificate tra la Marsica e Tornimparte, soprattutto dopo Valle del Salto. Gli spazzaneve sono in azione fin dalle prime ore del mattino non sono riusciti a evitare la formazione della neve e del ghiaccio su alcuni tratti di strada e si sono creati rallentamenti e difficoltà nella percorrenza dell’autostrada.

Alcuni tratti sono rimasti imbiancati fino alle 9. Non sono mancate le consuete proteste degli automobilisti, anche sui social, che hanno postato foto delle corsie innevate e ricordato che l’autostrada percorsa è la più ricca d’Italia. Nel tratto tra Tornimparte e Valle del Salto si sono registrate difficoltà per molti pendolari diretti da Avezzano all’Aquila e viceversa.