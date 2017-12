Spazzaneve fuori strada sulla Tiburtina a causa della strada ghiacciata, maltempo e disagi in tutta la Marsica

Avezzano. Maltempo e disagi in tutta la Marsica. Da questa mattina sta nevicando incessantemente in diversi comuni della Marsica, soprattutto sul versante occidentale del territorio. Avezzano è stata imbiancata dalla neve mentre lungo la Tiburtina non sono mancati disagi e rallentamenti. Nevica anche sull’autostrada A24 dove la viabilità se pur rallentata non è stata interrotta.

Sulla Tiburtina, tra Avezzano e Tagliacozzo, uno spazzaneve è finito fuori strada, paradossalmente a causa del manto stradale ghiacciato. Nevica a Marsia di Tagliacozzo dove ci sono già 40 centimetri di neve, e in tutte le località montane del territorio. Neve alta anche a Ovindol e Camporotondo.