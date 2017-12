Appalti truccati e mazzette, sotto accuse 33 persone tra politici imprenditori e tecnici di mezza Marsica

Avezzano. Fissata l’udienza preliminare nei confronti delle 33 persone accusate a vario titolo – associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d’asta, estorsione, concussione, falso, riciclaggio, usura e responsabilità amministrativa del legale rappresentate della società per azioni in relazione al reato della corruzione, il tutto davanti il Giudice delle udienze preliminari di Avezzano Maria Proia per l’udienza del 6 marzo prossimo , fatti che nel recente passato hanno condotto la Procura della Repubblica di Avezzano ad avanzare dapprima la richiesta di sequestro preventivo operata attraverso il provvedimento della Francesca Proietti nei primi giorni del maggio 2017 nei confronti di diciacsette indagati, provvedimenti alcuni revocati o annullati in sede di impugnazione (Maurizio Bianchini, Federico D’Aulerio e Angelo Salucci attraverso i ricorsi dei rispettivi legali Roberto Verdecchia e Leonardo Casciere), altri revocati parzialmente ed altri ancora ad oggi confermati e quindi in essere.

L’indagine coordinatia dai sostituti procuratori Maurizio Maria Cerrato e Roberto Savelli, risale a fatti riconducibili agli anni 2009-2012 che fanno riferimento a presunte illegittimità poste in essere in sette Comuni della Marsica quali Avezzano, Cerchio, Trasacco, Collelongo, Villavallelonga, Celano e Ortucchio e ciò in relazione agli appalti e gestione del servizio di pubblica illuminazione di volta in volta attuato ed attivato nei citati Comuni. Il tutto nasce dalle dettagliatissime dichiarazioni dell’allora legale rapp.te della fallita società Seridue s.r.l. di Angelo Capogna, il quale nei due interrogatori ai pubblici ministeri del 25 e 28 febbario 2015 e nei successivi sei interrogatori resi alla squadra mobile della Questura dell’Aquila del 16 e 28 marzo, 1 aprile, 9 e 28 maggio e 1 giugno 2015, ebbe a ricostruire l’intera vicenda che lo vede coinvolto nella persona di corruttore per i singoli e specifici episodi contestati di corruzione e turbativa d’asta, oltre che nel reato di associazione a delinquere unitamente ai coindagati Gianfranco Tedeschi, Danilo Paolini e Mariano Santomaggio per fatti presumibilmente commessi dall’anno 2009 all’anno 2014. A fronte degli interrogatori resi da Capogna e dei riscontri sia verbali di persone a lui vicine che documentali quali acquisizione di atti e documenti di volta in volta reperiti presso le varie amministrazioni e presso i vari istituti bancari tesi a dimostrare le regalie effettuate da Capogna, l’organo della pubblica accusa ha inteso ricostruire quando accadeva presso gli uffici tecnici dei vari Comuni e cristallizzare le contestazioni nei confronti delle singole persone coinvolte.

Oltre le persone sopra indicate, dovranno rispondere di corruzione e turbativa d’asta Luigi Babusci, Martorano Di Cesare, Gianluca Del Corvo, Luca Dominici, Francesco Di Stefano, Claudio Tonelli, Mario Quaglieri, Guido Pignanacci, Luca Manzoni, Paolo Venditti, Ermanno Bonaldi, Filippo Piccone, Mario Gatti, Aurelio Maurizi, Manfredo Salvatore e Luigi Ciaccia nonché Paola Quaglieri per il reato di estorsione, atto posto ai danni del Capogna per averlo costretto a versare 6.000 euro a titolo di sponsorizzazione della locale squadra di calcio, Francesco Maria Marcelli per più episodi di usura commessi nell’arco temporale ottobre 2008 – dicembre 2011 consistenti in una elevatissima somma di denaro, Fabio Buccitti per il reato di riciclaggio, avendo egli emesso una falsa fattura nell’anno 2011 relativa ad un’operazione inesistente per 70.320 euro somma versata dal Capogna Angelo a Danilo Paolini e Mariano Santomaggio quale prezzo della loro intermediazione nell’aggiudicazione delle gare per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione.

E ancora Mario Aureli, Martorano Di Cesare, Claudio Tonelli e Domenico Palumbo per il reato di concussione, commesso nella loro qualità di tecnici, dirigenti, funzionari o sindaci nei Comuni di Trasacco, Villavallelonga ed Avezzano, attività consistita nel richiedere pagamenti o prestazioni di servizi o a loro favore o a favore di terzi o finalizzata all’assunzione dei propri familiari (Martorano Di Cesare). Corrado De Angelis, per il reato di estorsione per aver costretto Capogna a pagare la somma di 20.760 euro ai fini di uscire dall’associazione temporanea di imprese con cui era stata vinta la gara della pubblica illuminazione del Comune di Collelongo.

Cesidio Piperni, Elio Morgante, Vittoriano Frigioni, Gianluca Del Corvo, Ermanno Bonaldi e Giampiero Attili per l’approvazione nel settembre 2011 della delibera di giunta del Comune di Celano inerente un progetto ritenuto inesistente da parte della Procura.

Nutritissimo il collegio difensivo sia di avvocati del nostro foro che di altri fori, ove oltre i già menzionati avvocati Leonardo Casciere, Roberto Verdecchia, risultano esserci Antonio e Pasquale Milo, Mario Stefano Guanciale, Roberto Marino, Domenicantonio Angeloni, Roberto Marino, Paolo Colaiuda, Franco Colucci, Carlo Polce e Gianclemente Berardini e Massimiliano Zitti.