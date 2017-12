Rocca di Mezzo: al via la XIV mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato del parco naturale regionale Velino – Sirente

Rocca di Mezzo. Al via domani, a partire dalle ore 15 fino alle 21 del 29 dicembre, nella palestra “L. Sebastiani” di Rocca di Mezzo, la mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato del Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Giunta alla XIV edizione, la kermesse, aprirà i battenti alla presenza del Consigliere regionale d’Abruzzo Lorenzo Berardinetti, del commissario e del direttore dell’ente Parco naturale regionale Sirente Velino, Annabella Pace e Oremo Di Nino, di Massimiliano Bartolotti, presidente della DMC Abruzzo Qualità, rappresenta un appuntamento di grande attrazione e prestigio per il territorio del Parco.

La manifestazione è realizzata dall’Ente Parco, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Rocca di Mezzo, la DMC Abruzzo Qualità e Sherpa coop, cofinanziatore nell’ambito del più ampio progetto Delizie D’Abruzzo , Biodiversità e riscoperta dei prodotti autentici del territorio del Parco sono state alcune tra le linee guida seguite nell’organizzazione della XIV edizione della Mostra Mercato.

Alle 15, 30, dopo una degustazione di prodotti tipici, si parlerà con le autorità presenti di “La Valorizzazione delle aree rurali e sviluppo turistico in Abruzzo”.

Oltre a degustazioni ed all’esposizione, che vedrà la presenza di aziende agricole, produttori di miele, zafferano, prodotti con grano solina, dolci, salumi e tante altre specialità locali, in alternanza con artigiani e scultori, la Mostra Mercato sarà infatti l’occasione per confrontarsi su tematiche quali “La Valorizzazione delle aree rurali e sviluppo turistico in Abruzzo”, seminario previsto il 28 alle ore 15,30, su “Antiche colture e salvaguardia della biodiversità” in programma il 29 alle ore 11, ed a chiudere il ciclo dei seminari, il 29 alle ore 16 si parlerà di “Mercato contadino: un’opportunità per il territorio del Parco”. Tutti i seminari saranno animati da esperti del settore e costituiranno un momento di confronto e di stimolo.

Ad animare la manifestazione, organizzate con la collaborazione della Pro Loco di Rocca di Mezzo ed il CEA del Parco, una serie di attività per adulti e bambini: costruzioni di lanterne magiche e atelier “Riciclarte” per bambini alle ore 17 in entrambe le date, alle ore 18,30 del 28 il trekking notturno con le lanterne nel borgo di Rocca di Mezzo “Alla scoperta delle storie delle creature magiche del Parco”, mentre il 29 alle 19 ci sarà una fiaccolata per bimbi e genitori.

Per informazioni:

Parco Naturale Regionale Sirente Velino – 0862/916624 – promozione@sirentevelino.it

Sherpa coop – Nicoletta Parente – 393.8950836 – ufficiostampa@sherpa.abruzzo.it