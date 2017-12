Un 2018 all’insegna del sorriso con Miss Sorridi con Noi, progetto solidale ideato dal fotografo Antonio Oddi

Avezzano. Quando l’amore per il proprio territorio incontra ed abbraccia la solidarietà, tutto diventa possibile: dal fortunato connubio possono nascere idee positive ed originali, ed è proprio con questo spirito che possiamo dare ufficialmente il via al conto alla rovescia dei due eventi clou dell’estate 2018: la Settimana Marsicana e Miss Sorridi con Noi. La Pro Loco di Avezzano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, giunge quest’anno ad organizzare la XVII edizione della Settimana Marsicana: dal 30 luglio al 5 agosto, infatti, prenderà vita uno dei più importanti e partecipati eventi per la città di Avezzano e per la Marsica, il tutto attraverso un ricco programma di iniziative di carattere culturale, artistico, musicale, enogastronomico e sportivo.

Chi più ne ha più ne metta, è il caso di dire, perché quest’anno tra le tante attività proposte al pubblico dalla Pro Loco farà capolino anche la reginetta più sorridente dell’estate: nell’ambito della Settimana Marsicana verrà eletta ed incoronata la primissima Miss Sorridi con Noi, che resterà in carica un anno come vera e propria Ambasciatrice del Sorriso. Miss Sorridi con Noi è la prima edizione di un progetto solidale ideato dal fotografo abruzzese Antonio Oddi, che nasce dal desiderio di portare un sorriso a chiunque viva una condizione di solitudine o dolore.

A primavera 2018 verrà svelato in conferenza stampa il nome della Miss, che verrà quindi incoronata ufficialmente sul prestigioso palco della Settimana Marsicana. Colei che verrà eletta avrà il compito di portare un sorriso speciale nei reparti ospedalieri di pediatria, negli asili, nei centri per disabili, nelle case di riposo. L’obiettivo è semplicemente quello di prendersi cura delle persone circondandole di affetto, gentilezza ed allegria: non un concorso di bellezza, dunque, ma un progetto nuovo e ad alto tasso di solidarietà!

“La risposta più bella all’impegno organizzativo delle donne e degli uomini della Pro Loco è la presenza attiva di tutte le associazioni del comprensorio – dichiara entusiasta Edoardo Tudico, presidente della Pro Loco – con il nostro lavoro siamo riusciti a coinvolgere ed unire tantissime realtà diverse per la riuscita della manifestazione, ed il sentito consenso dei marsicani ce lo conferma. In questo contesto sono felicissimo di poter annoverare tra gli eventi anche l’incoronazione di Miss Sorridi con Noi, un bel progetto di Antonio Oddi da sempre attento alle dinamiche della solidarietà e ai temi sociali di questo territorio”.

“È un onore per me poter incoronare la Miss solidale del sorriso nell’ambito della Settimana Marsicana – spiega l’ideatore Antonio Oddi – perché si tratta di una manifestazione amata ed apprezzata da tutti. Ringrazio di cuore la Pro Loco ed il suo presidente Tudico, nonché il Rotaract Club di Avezzano e Saper Aude scuola di alta formazione della Dott.ssa Anna Maria Di Gianfilippo per aver creduto in questo mio nuovo progetto, convinto del fatto che <<Il mondo sembra sempre più luminoso dietro un sorriso>>”