Caso Gielle e Scav al centro del Question time del Comune di Avezzano, domani la discussione

Avezzano. Ultimo “Question time” al Comune di Avezzano prima della fine dell’anno. Il presidente Iride Cosimati ha convocato il consiglio comunale per la discussione delle “Interrogazioni e interpellanze” in sessione straordinaria per domani alle 16. Le interrogazioni da trattare sono quelle pervenute entro il giorno precedente la data della presente convocazione e specificatamente: “Controversia Gielle”, che già nella precedente assise doveva essere al centro della discussione e “Società partecipata Scav soc. coop Autoservizi Avezzano a R.L.”.