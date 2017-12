Ad Aielli sabato la fiaccolata di pace e solidarietà del gruppo Alpini e Avis

Aielli. Sabato, ad Aielli, si terrà la 32ma edizione della Fiaccolata della Pace e della Solidarietà, organizzata da Gruppo Alpini Aielli e Avis. I partecipanti si incammineranno dalle 15.30 per raggiungere la Chiesetta degli Alpini situata su Monte San Pietro, dove attenderanno il tramonto per poi dare vita alla spettacolare fiaccolata che ogni anno attira moltissima gente che giunge ad Aielli, oltre che per prenderne parte in prima persona, anche per ammirare il suo splendore dalla piazza principale del paese. All’arrivo verrà organizzata una polentata, aperta a tutti, finalizzata a sostenere, ancora una volta, il progetto “Non lasciamoli soli” dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo Onlus, volto a dare aiuto psicologico alle popolazioni colpite dagli ultimi eventi sismici del Centro Italia. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gruppoalpiniaielli.it.