Ladri scatenati durante le feste di Natale, colpi negli appartamenti nei comuni di tutta la Marsica

Avezzano. Ladri scatenati durante le feste di Natale. Come accade ogni anno, hanno messo a segno furti negli appartamenti di mezza Marsica. Numerosi i comuni interessati dai colpi negli appartamenti . Due furti sono avvenuti a Civitella Roveto dove i malviventi hanno preso di mira delle case mentre gli inquilini erano a messa o fuori casa per altri motivi. In entrambi i casi i malviventi hanno prelevato oro e gioielli per un valore consistente. Un colpo è stato portato a termine anche ad Avezzano e un altro è avvenuto a Luco dei Marsi dove i ladri sono entrati in un’abitazione durante il pomeriggio di ieri. Un colpo è stato messo a segno anche a Celano, anche in questo caso nel pomeriggio, ma i ladri sono stati messi in fuga prima di portare via il bottino. Un furto è avvenuto anche a Tagliacozzo, in via Lungo Imele, dove i ladri sono entrati in azione in una casa al piano terra. Insomma, i ladri per il Natale hanno lavorato in tutto il territorio.