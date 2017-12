La grande boxe torna ad Avezzano, Ivan Di Berardino tenta l’assalto al titolo italiano dei pesi massimi

Avezzano. Sabato 29, dalle ore 20.30, Ivan Di Berardino sfiderà Gianmarco Cardillo per il titolo italiano dei pesi massimi professionisti. Il pugile, che il 24 novembre dovette rimandare l’incontro per un infortunio, ora si dice pronto a tentare l’assalto al titolo italiano.

Simone Simoncini, preparatore atletico del campione, è convinto del recupero fisico del suo atleta, sicuro del grande lavoro di riabilitazione fatto dal pugile in vista dell’evento. La città intera si prepara per il prestigioso incontro, organizzato dall’Asd Pucetta, che non viene più ospitato ad Avezzano dal 2010, quando per i pesi massimi si laureò l’avezzanese Ivan Fiorletta. Appuntamento a sabato pomeriggio, sul ring avezzanese dove campeggia in bella vista la frase “nec sine marsis nec contra marsos triumphari posse”. @francescoproia