Strutture residenziali per minori, il Comune cerca nuovi gestori. Ecco come poter partecipare

Avezzano. Il Comune di Avezzano ha pubblicato un avviso finalizzato alla formazione di un nuovo Elenco Pubblico di soggetti pubblici e privati autorizzati alla gestione di comunità residenziali e semi residenziali, secondo le linee guida approvate dalla giunta comunale. L’elenco raccoglie i nominativi dei soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti richiesti, che intendono proporsi al Comune di Avezzano come soggetti qualificati per la fornitura degli interventi oggetto del presente avviso.

L’iscrizione all’elenco non comporterà alcun diritto per il soggetto qualificato a stipulare una convenzione con la pubblica Amministrazione, che sceglierà il fornitore più adeguato utilizzando il criterio del superiore interesse del minore fatti salvi i principi della economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Per informazioni www.comune.avezzano.aq.it