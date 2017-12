A Sante Marie il concerto Ail “Piero D’Eramo”. Protagonisti Giorgio Gatti e Lorenzo Martelli

Sante Marie. Sarà nuovamente all’insegna della solidarietà il tradizionale concerto Ail organizzato dall’amministrazione comunale di Sante Marie e dedicato a “Piero D’Eramo” scomparso 22 anni fa a seguito di una leucemia. L’appuntamento come sempre si terrà domani nella chiesa del Sacro Cuore, a partire dalle 18. Ad animare il pomeriggio solidale, durante il quale saranno raccolti i proventi per “A casa di Edo” struttura creata dall’associazione Edoardo Marcangeli di Carsoli per le famiglie dei bambini oncologici ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Roma, ci saranno il baritono Giorgio Gatti e il tenore Lorenzo Martelli, accompagnati al pianoforte da Maria Teresa Conti.