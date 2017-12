Avezzano. E’ morto ad Avezzano Antonio Rosini, per 70 anni un protagonista della politica marsicana. Voce della storia e della politica marsicana Rosini è nato ad Avezzano nel 1930 in una tipica famiglia contadina Avezzanese, provvisto della cultura scolastica elementare, appena adolescente, spinto dalla sorte, si trovò completamente proiettato nel mondo delle responsabilità. Ha cercato di affrontarlo con volontà ed ostinazione per cui la lotta sindacale e quella politica lo vedrà quasi subito come protagonista. Dirigente contadino marsicano, è stato Presidente regionale della Alleanza dei Contadini. Dal 1963 al 1990 capogruppo del Partito Comunista italiano, Poi partito Democratico della Sinistra, al consiglio Comunale di Avezzano, e dal 1975 al 1985 consigliere regionale.

La moglie Francesca e i figli Claudio e Stefania, insieme ai nipoti, non lo hanno mai lasciato solo. Tre anni fa aveva dato l’addio alla figlia Rosa. La salma sarà esposta da oggi dalle 11 alle 19 nella Casa Funeraria Rossi in Via Nuova 93 Avezzano. I parenti, amici e compagni saluteranno Antonio Rosini domani presso il cimitero di Avezzano alle 14.30.