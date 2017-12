Trecento stand e piano antiterrorismo alla fiera di Santo Stefano, ingressi presidiati e new jersey

Avezzano. Da questa mattina alla fiera di Santo Stefano di Avezzano è scattato il piano antiterrorismo con ingressi presidiati e new jersey a tutti gli accessi. Il giorno della vigilia un allarme terrorismo è scattato a San Benedetto a causa di una telefonata anonima. Sul caso sono in corso indagini. Al Avezzano il tradizionale evento dedicato agli acquisti post Natale prevede circa trecento stand che saranno dislocati a partire dal centro, nelle vie principali della città. Gli appassionati della fiera potranno intrattenersi per tutta la giornata facendo gli acquisti tipici delle festività natalizie, tra gli espositori di enogastronomia, oggettistica, arredi per interni, abbigliamento, fiori e piante e tanti altri prodotti.

La manifestazione è stata curata dall’amministrazione comunale nei minimi dettagli, a seguito anche delle direttive imposte dalla prefettura dell’Aquila, in tema di sicurezza per i grandi eventi. Per definire un piano condiviso per la sicurezza della manifestazione, si è svolto un incontro con il vice prefetto Malgari Trematerra, cui ha partecipato il vice sindaco Emilio Cipollone, il dirigente della polizia locale, Luca Montanari, l’architetto Sergio Pepe, responsabile della Sicurezza dell’evento e il responsabile del Suap, Domenico Orlandi.

L’amministrazione comunale guidata del sindaco Gabriele De Angelis ha predisposto tutte le disposizioni così come illustrate dalla Prefettura. Sulle strade principali della città saranno predisposti 13 new jersey, ci saranno poi 17 punti di ingresso o uscita transennati e vigilati. Saranno rispettate infine tutte le prescrizioni in tema di soccorso in caso ce ne fosse bisogno. Sempre secondo il piano condiviso, è stato previsto il divieto di parcheggio nelle aree limitrofe all’area coperta dalla fiera, in modo da avere vie di ingresso e uscita sempre libere in caso di deflusso dei visitatori. Le strade del centro saranno chiuse al traffico dalle 6 alle 22.