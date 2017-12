Paese in festa per nonna Aurora, brindisi e foto ricordo con amici e parenti

Tagliacozzo. Un paese in festa per nonna Aurora Pascucci. L’anziana, molto conosciuto e ben voluta da tutti, è arrivata alla soglia dei 90 anni e per celebrare questo importante traguardo la famiglia ha organizzato una festa con tutto il paese. Oltre 100 persone, tra cui l’assessore Giuseppe Mastroddi, si sono ritrovate all’agriturismo “L’antico Portico” per l’evento. Nonna Aurora, sempre disponibile con tutti e pronta a tendere una mano al prossimo in difficoltà, è stata felicissima di vedere tutte queste persone intorno a lei e non ha nascosto l’emozione. Un grande applauso di incoraggiamento l’ha spinta poi a spegnere le 90 candeline.