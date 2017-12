Studenti dello Scientifico in Danimarca sulle tracce del pittore che amava la Valle Roveto: Kristian Zhartmann

Avezzano. Un’altra bellissima esperienza per i nostri “vitruviani”! Le classi 2 C, 2 D e 2E del nostro Istituto, dal 28/11 al 5/12, sono state coinvolte in un progetto di scambio culturale con allievi della Sc Hanse Skole di Odense, in Danimarca ed hanno potuto così prendere parte a numerose attività organizzate dalla scuola danese. Il progetto vede coinvolta la nostra scuola ormai da un decennio e si rinnova ogni anno con grande entusiasmo da parte di docenti e alunni. Accompagnati dal Dirigente Scolastico, Francesco Gizzi e dai docenti Arnaldo Mariani e Valeria Fusco i nostri allievi hanno preso parte a laboratori creativi ispirati ai dipinti del pittore danese Kristian Zhartmann, fondatore della scuola di artisti che operò attivamente a Civita d’Antino sul finire del XIX secolo ed hanno potuto ascoltare interessanti lezioni sulla lingua e sulla cultura danese.

Ottima e calorosa l’accoglienza da parte delle famiglie danesi, che ci hanno immediatamente fatto sentire a casa, lasciandoci immergere nella “hygge” tipica atmosfera natalizia danese, facendoci assaggiare piatti tipici durante una deliziosa cena di Natale. Ottima esperienza per i nostri studenti: nuovi amici ed un rinnovato entusiasmo per la scuola che li ha coinvolti in questo progetto. Non ci resta che aspettare l’arrivo a Marzo dei nostri colleghi danesi per nuove esperienze insieme!