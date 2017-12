Maurizio Pollicelli e il suo K.O. Team conquistano i campionati interregionali

Trasacco. Lo scorso 17 dicembre, a Roma, si è tenuta la prima fase dei campionati interregionali di Kick boxing. La K.O. Team del maestro Maurizio Pollicelli ha risposto presente, con 10 atleti che si sono distinti nelle specialità del Kick light e del Light Contact, portando a casa ben 8 medaglie, tra cui, tre ori conquistati da Alice Venditti, salita sul gradino più alto del podio in entrambe le specialità, e Thomas Baldassarre, vincitore nel Kick Light -84kg, l’argento di Claudio Palenca Tabulazzi nel light contact cat. -89 kg , i bronzi di Cristian Favoriti (Cat. -79kg), Francesco Bruno (cat.-65 kg) e Guglielmo de Ioris, che ,all’esordio, hanno mostrato un’ottima preparazione e una solida base su cui poter lavorare e migliorare, e ancora il bronzo di Marco Sabatini, che, all’esordio in assoluto tra”gli esperti” si giocherà la qualificazione per il Criterium (selezione per le finali dei campionati italiani assoluti).

Ben figurano anche Giuseppe Odoardi all’esordio assoluto sul tatami e Nicolas Caniglia, al quale non è bastata di un soffio l’enorme grinta e tenacia mostrata.Dispiace per le assenze di Federica Presutti e Cristian Casalvieri costretti a saltare questa prima fase per motivi fisici. Molto soddisfatti i coach della K.O.Team, Palenca Tabulazzi Claudio e Thomas Baldasarre che, sotto la direzione tecnica del presidente Maurizio Pollicelli, continuano a “sfornare” ottimi atleti e a portare sempre più in alto il nome della Kick boxing marsicana.