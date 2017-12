A Magliano torna il tradizionale appuntamento con la fiaccolata di Santo Stefano

Magliano de’ Marsi. Torna a Magliano de’ Marsi il tradizionale appuntamento con la fiaccolata di Santo Stefano. L’appuntamento, giunto quest’anno alla 36esima edizione, è stato organizzato ancora una volta dal gruppo escursionisti del Velino di Magliano. Il programma è molto ricco e prevede un raduno dei partecipanti di buon mattino. Domani alle 9 ci si incontrerà in piazza della Repubblica per le iscrizioni. Alle 9.30 ci sarà l’incontro con il bambinello nella chiesa di Santa Lucia e poi la partenza a piedi per il rifugio Lamfor. Alle 12.30 verrà celebrata la messa e poi ci sarà il pranzo allietato dai canti di montagna.

Alle 16 si ripartirà attraverso il sentiero E1 e alle 17 inizierà la fiaccolata. L’arrivo nel piazzale di Santa Lucia è previsto per le 18.30. Ci sarà poi l’omaggio degli escursionisti al bambinello e l’esibizione della corale “Padre Francesco Lolli” accompagnata da vin brulè e ciambelle fritte omaggio del Gev. Per informazioni e prenotazioni 380.5431004