Avezzano. Hanno prima rubato il camion-gru e poi tentato il colpo da 45mila euro a un bancomat di un centro commerciale dell’Aquila. Il furto è avvenuto nella sede operativa di un’azienda di Avezzano che si occupa di della vendita all’ingrosso di materiale da costruzione. I malviventi hanno scassinato una rimessa che si trova ai confini tra la Marsica e la Valle del Salto. Sono riusciti a portare via un camion Iveco con gru e hanno prelevato anche attrezzature varie presenti in magazzino, compreso il gasolio per i mezzi.

Il camion è stato rinvenuto all’Aquila in un centro commerciale. Secondo quanto accertato, i ladri hanno tentato un furto al bancomat del valore di circa 45mila euro. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per individuare i colpevoli che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.