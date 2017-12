Avezzano. Sono stati condannati a cinque e sei mesi di reclusione con pena sospesa per aver aggredito i titolari di un locale dopo una lite e per aver picchiato anche due finanzieri e tre infermieri al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. Si tratta di Gabriella Sole, 30 anni, e Ben Saoan Amen, 25 anni, marocchino. La sentenza è stata emessa dal giudice Francesca Proietti con l’accusa del sostituto procuratore Guido Cocco.

I fatti risalgono all’8 dicembre quando in un pub di Scurcola ci fu un’aggressione da parte dei due nei confronti del titolare e della moglie. Ci furono dei feriti e fu necessario il trasporto al pronto soccorso dove la collutazione continuò coninvolgendo anche due finanzieri, rimasti illesi e tre infermieri. La ragazza utilizzò anche le scarpe con i tacchi per mettere in atto l’aggressione.