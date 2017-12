Torna l’appuntamento con “La Scalata natalizia del Salviano”, il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Avezzano. Torna l’appuntamento con la “Scalata natalizia del Salviano”, che giunge quest’anno alla sua XVesima edizione. L’evento rientra nel circuito “Grand Prix Marsica”, é la prima gara di questo circuito. L’organizzazione è a cura della Runners Avezzano, presieduta da Giovanni Pansini. La gara avrà inizio martedì, alle 9:30 dal piazzale antistante la chiesa di San Pio X, salirà poi verso il Salviano, passando per il sentiero sterrato chiamato “zig-zag” fino alla base del Santuario del Salviano. La distanza di gara è di circa 7 km. L’iscrizione è a offerta libera, il ricavato anche quest’anno, verrà dato in beneficenza. Alla gara possono partecipare tutti i tesserati di società sportive, in regola con il tesseramento e le normative sanitarie, e i liberi in possesso di certificato medico agonistico per atletica leggera.

Alla fine della gara, ci sarà un ristoro a base di panettone e tè caldo per tutti gli atleti. L’evento è promosso dal Comune di Avezzano.