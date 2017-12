La Regione accoglie le richieste di Confagricoltura, 300mila euro al Consorzio di Bonifica

Avezzano. “Occorre riconoscere al Presidente della Commissione Bilancio Maurizio Di Nicola, e per questo lo ringraziamo, per essere riuscito a portare a compimento l’impegno assunto nel mese di Luglio al Consorzio di Bonifica proprio nel mezzo di una delle calamità più devastanti per l’agricoltura del Fucino. I 300.000 euro per abbattere gli oneri straordinari messi a carico degli agricoltori rappresentano anche il segno di concreta vicinanza al mondo agricolo, non poteva essere altrimenti per un Consigliere Regionale concittadino di Ignazio Silone” E’ quanto afferma Fabrizio Lobene Presidente di Confagricoltura L’Aquila.

La stagione agricola 2017 – informano da Confagricoltura – si è chiusa con una perdita per le aziende non inferiore a 100 milioni di euro proprio a causa dei danni provocati dalla siccità e dalle temperature eccessive che hanno favorito lo sviluppo di gravi fitopatie come la tignola della patata, tripidi e virus delle insalate, ragnetto rosso delle carote, che hanno distrutto decine di migliaia di quintali di prodotto in campo. L’incremento del 30% del canone irriguo sarebbe stato veramente penalizzate per le aziende agricole, per questo la proposta di Confagricoltura Abruzzo che, in sede di audizione, unica organizzazione agricola presente, ha chiesto alla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale lo stanziamento del contributo straordinario e l’aumento del fondo per il risarcimento dei danni della fauna selvatica.

Confagricoltura Abruzzo rivolge un ringraziamento anche al Vice Presidente della Commissione Agricoltura Gianluca Ranieri che ha raccolto le proposte della nostra organizzazione presentando due emendamenti alla legge di bilancio: il primo sul contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Ovest, l’altro per aumentare il fondo destinato al risarcimento dei danni da fauna selvatica. Purtroppo quest’ultima proposta non è stata accolta e questo non permetterà l’integrale ristoro dei danni agli agricoltori ed allevatori che dal 2014 ricevono solo degli acconti. Soddisfazione è stata espressa anche da Enzo D’Elia. “Siamo alle porte del Natale e la notizia che ci è giunta questa notte dal Consiglio regionale assume un significato speciale che rasserena i tanti agricoltori fucensi”, ha affermato, “lo stanziamento di 300mila euro, quale risorsa finanziaria finalizzata a compartecipare alle maggiori spese sostenute per la captazione e distribuzione della risorsa idrica in occasione della stagione agricola trascorsa, consentirà al Consorzio di Bonifica di rideterminarsi sul ruolo suppletivo già preannunciato per coprire i costi conseguenti ad una siccità senza precedenti. In qualità di componente della Deputazione amministrativa volevo ringraziare l’intero il Consiglio regionale d’Abruzzo per l’importante risposta che testimonia sensibilità verso il settore, ed in particolar modo il Presidente della Commissione Bilancio, Maurizio Di Nicola, che si è fatto carico del problema insieme ai suoi colleghi.

Nei prossimi giorni, con il Presidente Gino Di Berardino ed i componenti degli organi rappresentativi del Consorzio, unitamente alla struttura amministrativa, valuteremo in maniera puntuale la strada da intraprendere per evitare gli aumenti agli agricoltori, inevitabili se non fosse arrivato il provvidenziale contributo regionale. Attraverso questa importante risposta, l’entroterra abruzzese riceve la dignità che merita in ragione delle sue particolari condizioni ambientali a sostegno del tessuto produttivo agricolo, che rappresenta il volano dell’economia marsicana”.